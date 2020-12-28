Пилот из Германии нарисовал в небе гигантский шприц (фото)

20-летний немецкий пилот Сэми Крамер в конце декабря пролетел необычный 200-километровый маршрут в небе над над Боденским озером на юге Германии.
Траекторией своего полета он «нарисовал» гигантский шприц с каплей лекарства. Как пояснил Крамер, своим «рисунком» он отметил начало массовой вакцинации от коронавируса в Европе, которая стартовала 27 декабря. Именно в этот день вакциной компании Pfizer/BioNTech начали прививать людей пожилого возраста и медработников во многих странах Европы.
Пилот отметил, что сначала наметил маршрут на GPS-навигаторе, а уже потом отправился в полет. «Рисунок» Крамера появился на flightradar24.
Молодой человек также рассказал, что своим полетом хотел поддержать вакцинацию, а также выразить надежду, что она поможет авиации выйти из кризиса уже в следующем году, пишет Lad Bible.
Екатерина Гура