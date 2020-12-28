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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пилот из Германии нарисовал в небе гигантский шприц (фото)

Таки образом он отметил начало массовой вакцинации в Европе.

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20-летний немецкий пилот Сэми Крамер в конце декабря пролетел необычный 200-километровый маршрут в небе над над Боденским озером на юге Германии.

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Траекторией своего полета он «нарисовал» гигантский шприц с каплей лекарства. Как пояснил Крамер, своим «рисунком» он отметил начало массовой вакцинации от коронавируса в Европе, которая стартовала 27 декабря. Именно в этот день вакциной компании Pfizer/BioNTech начали прививать людей пожилого возраста и медработников во многих странах Европы.

Пилот отметил, что сначала наметил маршрут на GPS-навигаторе, а уже потом отправился в полет. «Рисунок» Крамера появился на flightradar24.

Молодой человек также рассказал, что своим полетом хотел поддержать вакцинацию, а также выразить надежду, что она поможет авиации выйти из кризиса уже в следующем году, пишет Lad Bible.

Екатерина Гура

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