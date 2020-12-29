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13:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле нашли самый древний в мире инструмент

Гоминиды использовали его для обработки шкур.

Израильские археологи заявляют, что самый древний из известных инструментов первобытных людей был найден в пещере Табун на севере страны. Его возраст составляет около 350 тысяч лет.

Небольшой камень округлой формы, которым гоминиды скоблили шкуры, обнаружили еще в 1960-х годах, но долгие десятилетия на него не обращали внимания из-за «слишком простого» вида, сообщает Haaretz.

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Недавно исследователи из Хайфского университета решили уточнить датировки старых находок, что привело к неожиданному результату. Инструмент оказался на 150 тысяч лет старше известных аналогов и примерно на 50 тысяч лет «опередил» общепринятую дату появления Homo sapiens. Это придает находке мировое значение, сказал в комментарии журналистам Рон Шимельмитц, соавтор исследования, опубликованного в Journal of Human Evolution.

Известно, что пещера Табун на горе Кармель была населена в период нижнего и среднего палеолита (500−40 тыс. лет назад). В слоях отложений моложе 350 тыс. лет ученые нашли следы огня. Первые жители пещеры использовали рубила из кремня или известняка для охоты. В пещере Табун также были обнаружены останки женщины неандертальского типа, им около 120 тыс. лет.

Анна Лысенко

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