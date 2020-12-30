Британский полицейский прославился благодаря феноменальной памяти на лица

43-летний офицер полиции из Бирмингема Энди Поуп стал местной знаменитостью благодаря своему удивительному таланту. Дело в том, что мужчина обладает феноменальной фотографической памятью и может без труда запоминать тысячи разных лиц и узнавать их в даже в толпе и в масках.
Мозг Поупа оказался намного точнее камер распознавания лиц. К 2018 году он поймал более тысячи преступников и стал главным констеблем. Сейчас на его счету уже около двух тысяч подобных задержаний.
Поуп сам удивляется, как может быстро и безошибочно узнавать совершенно незнакомых ему людей. Например, однажды он узнал преступника в ресторане, просто переходя дорогу на светофоре и случайно взглянув в окно заведения, пишет Daily Mirror.
Сейчас офицер является членом британской ассоциации суперраспознавателей лиц, куда входят лишь 20 человек, обладающих такой же феноменальной памятью.