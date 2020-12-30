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09:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский полицейский прославился благодаря феноменальной памяти на лица

Он без труда узнает преступника в толпе и даже в маске.

43-летний офицер полиции из Бирмингема Энди Поуп стал местной знаменитостью благодаря своему удивительному таланту. Дело в том, что мужчина обладает феноменальной фотографической памятью и может без труда запоминать тысячи разных лиц и узнавать их в даже в толпе и в масках.

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Мозг Поупа оказался намного точнее камер распознавания лиц. К 2018 году он поймал более тысячи преступников и стал главным констеблем. Сейчас на его счету уже около двух тысяч подобных задержаний.

Поуп сам удивляется, как может быстро и безошибочно узнавать совершенно незнакомых ему людей. Например, однажды он узнал преступника в ресторане, просто переходя дорогу на светофоре и случайно взглянув в окно заведения, пишет Daily Mirror.

Сейчас офицер является членом британской ассоциации суперраспознавателей лиц, куда входят лишь 20 человек, обладающих такой же феноменальной памятью.

Екатерина Гура

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