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16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Знающий ПДД голубь попал на камеру в Ливерпуле

Он переходит дорогу только в положенном месте.

33-летний Барри Трелфолл из Ливерпуля покинул торговый центр и сел в машину, чтобы добраться домой. И хотя мужчина сильно спешил, ему все же пришлось остановиться не пешеходном переходе и пропустить голубя.

Птица чинно переходила дорогу в положенном месте, словно выучила правила дорожного движения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в Японии заметили оленя, «знающего» ПДД.

Анна Лысенко

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