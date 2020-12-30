16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Знающий ПДД голубь попал на камеру в Ливерпуле
Он переходит дорогу только в положенном месте.
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Он переходит дорогу только в положенном месте.
33-летний Барри Трелфолл из Ливерпуля покинул торговый центр и сел в машину, чтобы добраться домой. И хотя мужчина сильно спешил, ему все же пришлось остановиться не пешеходном переходе и пропустить голубя.
Птица чинно переходила дорогу в положенном месте, словно выучила правила дорожного движения.
Ранее в Японии заметили оленя, «знающего» ПДД.
Анна Лысенко