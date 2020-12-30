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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США показали книгу, которая убивает буквально

Существует четыре таких экземпляра.

Источник: National Library of Medicine

Когда говорят о смертоносных книгах, чаще всего имеют в виду их радикальное или пугающее содержимое. Но в Мичиганском университете в США хранится книга, которая может убить буквально.

Речь идет об издании Shadows from the Walls of Death, составителем которого был хирург времен Гражданской войны Роберт М. Кедзи. Доктор собрал в книге 86 образцов обоев, пигмент в которых содержит мышьяк, сообщает Oddity Central.

Во времена Кедзи в США такие обои использовали повсеместно. Американцы даже не подозревали, что со временем мышьяк начинает выделяться, и регулярно вдыхающие его люди болеют, а иногда и умирают.

Источник: National Library of Medicine

С целью предупредить соотечественников Кедзи напечатал 100 экземпляров книги и разослал их в библиотеки штата Мичиган с пояснительной запиской. Узнав о ядовитых страницах, большинство библиотек свои экземпляры уничтожили.

До наших дней сохранились лишь четыре книги, одна из которых хранится в специальном боксе в библиотеке Мичиганского университета, вторая — в еще одном университете штата, третья — в Гарвардском университете, а последняя — в Национальной медицинской библиотеке, которая оцифровала издание и сделала его доступным в Сети.

Анна Лысенко

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