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08:36 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru

Тех, кто не привит, спасет от ковида «охотник за штормами»

В Великобритании идут испытания препарата на основе антител, который обеспечивает стойкий иммунитет к болезни, не давая вирусу проникать в клетки.

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Источник: Reuters

«Storm Chaser» («Охотник за штормами») — так назвали разработчики, ученые из медицинского подразделения Университетского колледжа Лондона и фармкомпании AstraZeneca, начавшуюся в конце декабря третью фазу клинических испытаний экспериментального препарата AZD7442.

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Этот препарат представляет собой комбинацию двух моноклональных антител, мишенью которых является ключевой участок шиповидного белка (S-белка) вируса SARS-CoV-2, с помощью которого тот проникает в человеческие клетки. Блокируя этот участок, AZD7442 тем самым предотвращает заражение и не дает развиваться инфекционному заболеванию, то есть COVID-19.

Исследователи уверены, что инъекция AZD7442, вовремя сделанная невакцинированному человеку, оказавшемуся в контакте с вирусоносителем, сможет немедленно защитить его от болезни и на полгода-год обеспечить стойкий иммунитет.

До того, как антиковидную вакцину получит достаточно большой процент населения, такой метод можно будет применять в качестве «средства быстрого реагирования», позволяющий сдержать вспышку COVID-19 в больницах, домах престарелых, учебных заведениях, рассчитывают разработчики. Кроме того, инъекция AZD7442 может стать средством экстренной профилактики COVID-19 для людей, чьи живущие с ними в одном доме родственники все же заболели, а вакцинироваться уже слишком поздно.

По две инъекции препарата подряд уже получили десять человек, которые в течение восьми предыдущих дней подверглись воздействию вируса дома или в других местах. Набор участников продолжается. Ученые рассчитывают, что по итогам испытаний медицинский регулятор одобрит применение AZD7442 на территории Великобритании в марте-апреле 2021 года, пишет The Guardian.

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