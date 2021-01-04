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15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Аспирант из США собрал 30 тысяч долларов, раздавая пиццу из окна

Средства будут потрачены на благотворительность.

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Аспирант из Филадельфии Бен Берман собрал около 30 тысяч долларов на благотворительность, раздавая пиццу прохожим из окна второго этажа.

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Такой необычный способ доставки Берман придумал в марте с началом локдауна в США. В изоляции он начал готовить пиццу у себя в квартире и опускать ее кусочки вниз с помощью коробки и веревки, предлагая прохожим бесплатный обед.

«Я понял, что могу заставить людей улыбаться… Это была действительно оригинальная идея», — сказал он в комментарии телеканалу CBS.

С тех пор Берман регулярно устраивает «дни пиццы», но когда именно он начнет раздавать угощение, предсказать трудно. Чаще всего пицца достается случайным прохожим.

Если кто-то из них все же хочет отблагодарить молодого человека за съеденное, Бен отказывается брать деньги, но предлагает сделать благотворительный взнос в местные фонды помощи бездомным. С марта Берман испек примерно 500 пицц и привлек на благотворительность около 30 тысяч долларов.

Анна Лысенко

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