Аспирант из США собрал 30 тысяч долларов, раздавая пиццу из окна

Аспирант из Филадельфии Бен Берман собрал около 30 тысяч долларов на благотворительность, раздавая пиццу прохожим из окна второго этажа.
Такой необычный способ доставки Берман придумал в марте с началом локдауна в США. В изоляции он начал готовить пиццу у себя в квартире и опускать ее кусочки вниз с помощью коробки и веревки, предлагая прохожим бесплатный обед.
«Я понял, что могу заставить людей улыбаться… Это была действительно оригинальная идея», — сказал он в комментарии телеканалу CBS.
С тех пор Берман регулярно устраивает «дни пиццы», но когда именно он начнет раздавать угощение, предсказать трудно. Чаще всего пицца достается случайным прохожим.
Если кто-то из них все же хочет отблагодарить молодого человека за съеденное, Бен отказывается брать деньги, но предлагает сделать благотворительный взнос в местные фонды помощи бездомным. С марта Берман испек примерно 500 пицц и привлек на благотворительность около 30 тысяч долларов.