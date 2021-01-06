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15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Польше нашли клад княжны из династии Рюриковичей

Польские археологи обнаружили очень крупный клад из 6,5 тысяч серебряных монет, серебряных и золотых слитков, а также двух обручальных колец, который мог принадлежать княжне Марии, дочери черниговского князя Олега Святославича из династии Рюриковичей.

Почти 900-летний клад был найден в поле недалеко от деревни Слушкув в Калишском уезде, сообщает PAP. В 1935 году в этой местности нашли крупнейший в Польше клад монет, но систематические исследования в Слушкуве не проводились.

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Современные археологи решили изучить окрестности на случай новых находок. В итоге им удалось сделать открытие прямо на кукурузном поле возле сельской дороги. Монеты в льняных мешочках были спрятаны глиняный сосуд. На одном из драгоценных колец сохранилась надпись: «Господи, помоги рабе твоей Марии».

Ученые предполагают, что речь идет о княжне Марии Олеговне. Известно, что польский князь Болеслав III Кривоустый (1086−1138) был женат на киевской княжне Сбыславе, дочери Святополка Изяславича. Когда Сбыслава умерла, Болеслав III отправил своего ближайшего советника Петра Власта на Русь свататься к княжне Марии. Вместо этого Власт, которому принадлежала часть Силезии, сам женился на девушке, благодаря чему еще больше укрепил свое положение.

Возможно, клад был частью приданого Марии. Его могли спрятать во время побега Власта из Польши, когда спустя годы он впал в немилость. Ученые планируют дальнейшие исследования, которые подтвердят или опровергнут эту гипотезу.

Анна Лысенко

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