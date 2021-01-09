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16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые предположили, что темной материи не существует

Может оказаться, что мы не до конца понимаем законы гравитации.

Источник: Reuters

Предполагается, что темная материя составляет 85% Вселенной и создает гравитационные силы, которые движут звездами и галактиками. Однако эта загадочная материя никогда не обнаруживалась напрямую.

Понятие темной материи в свое время ввели, чтобы объяснить проблему скрытой массы в космосе. Дело в том, что видимые астрономические объекты по законам небесной механики должны вести себя определенным образом. Но на деле они ведут себя иначе, словно на них действуют невидимые силы.

В новом исследовании американских, британских и корейских ученых утверждается, что все гравитационные силы в космосе можно объяснить математически, и теория темной материи для этого не нужна.

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Исследователи взяли за основу альтернативную теорию гравитации, предложенную в 1983 году израильским физиком Мордехаем Милгромом и получившую название Модифицированная ньютоновская динамика (MOND).

Милгром утверждал, что правила гравитации в космосе немного другие, чем говорит закон всемирного тяготения Ньютона. Согласно MOND, движения объекта во Вселенной зависят не только от массы самого объекта, но и от гравитационного притяжения всех других масс в космосе — так называемого эффекта внешнего поля.

В своем исследовании ученые, использовавшие наблюдения космического телескопа «Спитцер», заявляют, что обнаружили признаки эффекта внешнего поля в 153 галактиках. Это может означать, что наше понимание гравитации в космосе неполное, а все несоответствия в конце концов можно объяснить с помощью математики.

Новую гипотезу предстоит проверить на других астрономических объектах, таких как галактические скопления. Работа ученых опубликована в The Astrophysical Journal.

Анна Лысенко

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