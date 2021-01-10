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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мексиканские фермеры нашли древнюю статую царицы

Ее изобразили как земное воплощение богини плодородия.

Обрабатывая цитрусовую плантацию в регионе Ла-Уастека на побережье Мексиканского залива, фермеры обнаружили необычную женскую статую 1450−1521 годов нашей эры, сообщает AP.

Снимками находки поделился Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH). По словам экспертов, эта находка высотой 1,83 м уникальна, так как в этой местности еще не находили ничего подобного.

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Кроме того, непонятно, кого именно изображает статуя — богиню или земную женщину. Ученые предполагают, что речь может идти о своеобразном земном воплощении божества плодородия.
Женщина изображена с открытым ртом и широко раскрытыми глазами, у нее пышный шиньон и одежда, характерная для правящего класса. Возможно речь идет о правительнице.

Статую нашли относительно недалеко от Эль-Тахина, центра классической культуры Веракрус и одного из крупнейших городов в западной части Мезоамерики. Но скульптура скорее демонстрирует признаки влияния культуры ацтеков.

В ацтекских документах колониальной эпохи упоминались женщины-правительницы. В доиспанскую эпоху в культурах Мезоамерики женщин высоко ценили. Они резко утратили свой статус только после испанского завоевания, говорят исследователи.

Анна Лысенко

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