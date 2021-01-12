00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 12 января
Основание Королевского Астрономического общества, начало операции «Искра», запрет Компартии в Румынии и другие события этого дня.
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12 января 1820 года для поддержки астрономических исследований было основано Астрономическое общество Лондона. Позднее научное общество переименовали в Королевское астрономическое общество. В 1831 году общество получило королевские привилегии от короля Вильгельма IV и обрело современное наименование. В 1915 году доступ в общество получили женщины. Общество представляет Великобританию в Международном астрономическом союзе. Его задачами являются содействие развитию астрономии, геофизики, исследований Солнечной системы и смежных научных дисциплин.
12 января 1943 года советские войска начали операцию «Искра», в результате которой удалось прорвать блокаду Ленинграда. Операции, восстановившей связь осажденного города со страной, предшествовали четыре наступательных операции, предпринятых войсками Ленинградского и Волховского фронтов с целью деблокады города и освобождения оккупированных районов Ленобласти. Военное значение прорыва блокады состояло и в том, что он окончательно разрушил планы гитлеровского командования взять Ленинград штурмом, и в этом смысле историки видят в операции «Искра» переломный момент во всей Ленинградской битве 1941−44 гг. С момента прорыва блокады инициатива на этом участке
12 января 1990 года Румыния стала первой страной Восточной Европы, запретившей коммунистическое движение. Решение было продиктовано тем, что единственная действовавшая на тот момент в стране партия служила основой для жесткого режима президента Николае Чаушеску. Его свержение в декабре 1989 года оказалось самым кровавым в бывшем соцблоке. Большинство восточноевропейских компартий смогли избежать этой участии, а их реформированные стали катализатором перемен.
12 января 1991 года обе палаты Конгресса США разрешили президенту Джорджу
12 января 2010 года столицу республики Гаити
По данным ТАСС, «Газеты. Ру», ИД «Коммерсант», РИА «Новости» и открытых источников