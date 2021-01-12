17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Первый комикс о Бэтмене 1940 года продадут за $1,5 миллиона
Редкое издание выставлено на онлайн-аукцион
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Уникальный первый комикс о Бэтмене, вышедший в 1940 году, может стать самым дорогим комиксом в истории. Идеально сохранившийся экземпляр, выставленный на
Редкий комикс о Бэтмене в 1982 году за три тысячи долларов приобрел коллекционер Билли Джайлс. После его смерти в 2019 году экземпляр достался наследникам, которые и решили выставить комикс на торги.
Комикс Batman No1 рассказывает историю происхождения Темного Рыцаря. В этом выпуске также появляются его помощник Робин,
Предыдущий рекорд на торгах принадлежал комиксу Detective Comics 27 1939 года (там и дебютировал Бэтмен), который был продан на этом же аукционе в ноябре 2020 года за 1,4 миллиона долларов, пишет The Sun.
Екатерина Гура