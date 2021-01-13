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14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Швеции появились почтовые марки с Гретой Тунберг

Художник изобразил ее в знаменитом желтом плаще.

Скандинавская почтовая компания PostNord создала серию почтовых марок под названием «Ценная природа», посвященных защите окружающей среды. Красочные иллюстрации живой природы нарисовал художник Хеннинг Тролльбек.

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Помимо рисунков цветущих лугов в серии есть марка с изображением 18-летней экоактивистки Греты Тунберг: она стоит в своем знаменитом желтом плаще на краю утеса и наблюдает за полетом стрижей.

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По словам представителей почтовой компании, новые марки должны отражать настроения и главные вопросы современности. В данном случае — это тема экологии и защиты окружающей среды, которые в последнее время стали одним из самых острых вопросов, в том числе и благодаря Тунберг.

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Марки поступят в продажу 14 января и будут стоить 12 шведских крон (примерно 110 рублей).

Екатерина Гура

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