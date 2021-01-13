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14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник восстановил внешность известных людей прошлого по картинам

В этом ему помогли нейросети

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Новость
Художник создал портреты, которые не отличить от фото

Художник и дизайнер из Сан-Франциско по имени Натан Шипли прославился в соцсетях благодаря своим удивительным работам по «оживлению» королей, президентов, ученых и других известных личностей из прошлого.

В этом ему помогают классические картины и нейросети, с помощью которых он превращает масляные портреты в подобие реальных фотографий.

На этот раз Шипли потрудился над внешностью Уильяма Шекспира, Джорджа Вашингтона и нескольких британских монархов из рода Тюдоров.

Напомним, ранее художник уже показывал, как выглядела в реальной жизни Мона Лиза и несколько американских президентов.

Екатерина Гура

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