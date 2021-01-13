14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник восстановил внешность известных людей прошлого по картинам
В этом ему помогли нейросети
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Художник и дизайнер из
В этом ему помогают классические картины и нейросети, с помощью которых он превращает масляные портреты в подобие реальных фотографий.
На этот раз Шипли потрудился над внешностью Уильяма Шекспира, Джорджа Вашингтона и нескольких британских монархов из рода Тюдоров.
Напомним, ранее художник уже показывал, как выглядела в реальной жизни Мона Лиза и несколько американских президентов.
Екатерина Гура