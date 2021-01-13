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14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралиец вырастил рекордную для Южного полушария тыкву

Она могла быть еще больше, если бы не жара.

Австралийский фермер Дейл Оливер из городка Нокроу побил рекорд для всего Южного полушария, вырастив тыкву весом 867 кг, сообщает UPI.

Гигантский плод показали публике на ежегодном конкурсе тыкв в городе Кайогл. Тыква стала абсолютной чемпионкой. До этого австралийский рекорд принадлежал тыкве весом 743 кг, которую тоже вырастил Оливер.

Фермер считает, что тыква могла бы расти и дальше, если бы не волна аномальной жары в ноябре.

Сейчас мировой рекорд по тыквам принадлежит бельгийцу Матиасу Виллеминсу, который вырастил плод весом 1190,5 кг.

Анна Лысенко

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