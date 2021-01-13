14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралиец вырастил рекордную для Южного полушария тыкву
Она могла быть еще больше, если бы не жара.
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Австралийский фермер Дейл Оливер из городка Нокроу побил рекорд для всего Южного полушария, вырастив тыкву весом 867 кг, сообщает UPI.
Гигантский плод показали публике на ежегодном конкурсе тыкв в городе Кайогл. Тыква стала абсолютной чемпионкой. До этого австралийский рекорд принадлежал тыкве весом 743 кг, которую тоже вырастил Оливер.
Фермер считает, что тыква могла бы расти и дальше, если бы не волна аномальной жары в ноябре.
Сейчас мировой рекорд по тыквам принадлежит бельгийцу Матиасу Виллеминсу, который вырастил плод весом 1190,5 кг.
Анна Лысенко