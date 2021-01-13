16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдена самая далекая сверхмассивная черная дыра
Она очень быстро росла после Большого взрыва.
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Исследователи из Аризонского университета обнаружили сверхмассивную черную дыру на расстоянии более 13 миллиардов световых лет от Земли.
Фактически это квазар — один из самых ярких объектов в видимой Вселенной. По современным представлениям, квазары представляют собой активные ядра галактик на начальном этапе развития. Они формируются, когда гравитация сверхмассивной черной дыры начинает втягивать окружающий материал, формируя вращающийся аккреционный диск и высвобождая огромное количество энергии.
Обнаруженный квазар J0313−1806 по массе равен 1,6 миллиарда Солнц и в тысячу раз ярче, чем весь Млечный Путь. Ученые считают, что он образовался, когда Вселенной было всего 670 миллионов лет. Это ставит под сомнения современные представления о том, как формируются сверхмассивные черные дыры.
Считается, что они образуются из коллапсирующих звездных скоплений, но черной дыре, появившейся так рано, попросту не хватило бы времени и материала, чтобы достичь такой невероятной массы. Поэтому астрономы предположили, что сверхмассивные черные дыры могут образовываться из коллапсирующего первичного холодного газообразного водорода.
При этом они настолько «агрессивны», что быстро лишают свою родительскую галактику большей части холодного газа, который служит сырьем для образования звезд. Возможно, именно поэтому многие из больших старых галактик в
Анна Лысенко