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16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску

В соцсетях актера раскритиковали.

65-летний голливудский актер Брюс Уиллис, пожалуй, впервые стал антигероем новостей и познал гнев поклонников. В соцсетях появились снимки «крепкого орешка», расхаживающего по аптеке в Лос-Анджелесе без защитной маски на лице.

Издание о звездах Page Six уточнило, что снимки актера сделаны в сети аптек Rite Aid. На Уиллиса якобы пожаловались другие покупатели и сотрудники сделали звезде замечание.

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Они попросили его надеть маску или прикрыть нос и рот банданой, которая была у него на шее, но Уиллис не отреагировал на эти замечания. Тогда его настоятельно попросили покинуть аптеку и актер молча ушел, так и не сделав покупок.

После того, как фото звезды появились в соцсетях, на актера посыпались упреки и замечания со стороны журналистов, коллег и поклонников. Спустя пару дней Уиллис дал интервью журналу People, в котором извинился за свое «безответственное поведение». Актер уточнил, что «совершил ошибку в суждении».

Он призвал всех следовать мерам безопасности и продолжать носить маски.

Из-за этого случая репутация «крепкого орешка» заметно пострадала. В соцсетях его продолжают критиковать и вспоминать известные фильмы с его участием, подходящие по теме.

Просто это была не та маска.
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Екатерина Гура

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