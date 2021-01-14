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16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка обнаружила в работающей стиральной машине своего кота

К счастью, он провел там всего пару минут и не успел пострадать.

22-летняя Дженей Блэкман из Нью-Йорка чуть не лишилась дара речи, когда увидела своего 9-месячного кота Оптимуса Джека в работающей стиральной машине.

По словам девушки, в день стирки она была очень уставшей и не заметила, что помимо вещей в барабане устройства оказался ее питомец.

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Включив стиральную машину, через время она услышала глухой стук, и пошла посмотреть, что не так. Обнаружив своего кота внутри, она быстро остановила стирку и достала животное. К счастью, Оптимус Джек провел внутри лишь пару минут и не успел серьезно пострадать.

Как рассказала Дженей, кот был мокрым и очень напуганным, но при этом он был в порядке, что позже подтвердил ветеринар. Блэкман отметила, что теперь ее питомец с опаской обходит стиральную машину и больше не интересуется ее содержимым, пишет Metro.

Екатерина Гура

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