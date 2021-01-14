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20:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили причину исчезновения ужасных волков

Этот вымерший вид млекопитающих жил в эпоху плейстоцена.

В ходе проведенных исследований ученые из Университета Дарема установили возможную причину вымирания ужасных волков (Canis dirus), обитавших в Северной Америке в эпоху плейстоцена.

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Оказалось, что в отличие от обычных волков и койотов, которые могут скрещиваться между собой и с собаками, ужасные волки этого не делали, тем самым заметно ограничивали свой генофонд. Кроме того, ученые полагают, что эти животные не смогли быстро переключиться на другие виды корма и могли погибнуть из-за нехватки пищи, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

К тому же, ученые выяснили, что эти древние хищники оказались не родственными современным волкам. Команда специалистов во главе с Анджелой Перри изучила останки 46 ужасных волков, у пяти из которых они нашли сохранившуюся древнюю ДНК. Более того, эти крупные хищники, которые были прообразами лютоволков из сериала «Игра престолов», не родственны всей эволюционной ветви, куда входят волки, домашние собаки, койоты и африканские золотые волки.

Специалисты также узнали, что ветвь ужасных волков отделилась от остальных псовых около 5,7 млн лет назад.

Екатерина Гура

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