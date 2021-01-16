Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 январяВсемирный день The Beatles, венчание на царство Ивана IV и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
12Католики встретили Рождество
15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японский «лентяй» разбогател, ничего не делая

Его арендуют ради компании.

37-летний Седзи Моримото из Японии прославился в Сети, зарабатывая себе на жизнь необычным способом.

Житель Токио женат и имеет степень по физике. Но вместо того, чтобы вставать на работу каждое утро, Моримото предпочитает зарабатывать, «не делая ничего», пишет The Independent.

Читайте также
Австралийка 10 дней удаляла сообщения о своем выигрыше в лотерею

В 2018 году мужчина дал объявление в соцсетях: «Сдаю себя в аренду как человек, который ничего не делает. Вам сложно ходить магазин в одиночку? Не хватает игрока в команде? Вам нужен кто-то, кто займет для вас место? Я не умею делать ничего, кроме элементарных вещей».

Пост японца мгновенно привлек к себе внимание множества читателей, и у Моримото в самом деле появились клиенты. Сперва мужчина работал бесплатно, а теперь за свои услуги Седзи берет 10 тысяч иен (немного больше 7 тысяч рублей) плюс расходы на дорогу и еду.

Как подсчитал «лентяй», за три года у него было около 3 тысяч клиентов — по 3−4 в день. Они «арендуют» Моримото по разным причинам, но чаще всего потому, что им скучно или одиноко. С Моримото обедают, болтают, фотографируются для соцсетей, гуляют в парке, изливают душу и даже ходят подписывать документы о разводе.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
ЕС надеется, что Россия не выйдет из Договора по открытому небу
Эксперт назвал условие для получения пенсии от 30 тысяч рублей
Врачи рассказали о шансах пациентов с полным поражением легких
Нового лидера правящей партии ХДС выбрали в Германии
Ученые рассказали, как ведут себя лжецы
Во Вселенной одновременно родились 468 звезд
На Украине ограничили использование русского языка
Горячие темы на Авто
Если ты не умеешь радоваться жизни, почему она должна радовать тебя? 246
Человек года ! 236
О сахаре. 175
О приятном. 161
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Дети
Наталья Подольская показала нежное фото сыновей, умилив сеть Трогательный снимок восхитил поклонников звезды
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь