Японский «лентяй» разбогател, ничего не делая

37-летний Седзи Моримото из Японии прославился в Сети, зарабатывая себе на жизнь необычным способом.
Житель Токио женат и имеет степень по физике. Но вместо того, чтобы вставать на работу каждое утро, Моримото предпочитает зарабатывать, «не делая ничего», пишет The Independent.
В 2018 году мужчина дал объявление в соцсетях: «Сдаю себя в аренду как человек, который ничего не делает. Вам сложно ходить магазин в одиночку? Не хватает игрока в команде? Вам нужен кто-то, кто займет для вас место? Я не умею делать ничего, кроме элементарных вещей».
Пост японца мгновенно привлек к себе внимание множества читателей, и у Моримото в самом деле появились клиенты. Сперва мужчина работал бесплатно, а теперь за свои услуги Седзи берет 10 тысяч иен (немного больше 7 тысяч рублей) плюс расходы на дорогу и еду.
Как подсчитал «лентяй», за три года у него было около 3 тысяч клиентов — по 3−4 в день. Они «арендуют» Моримото по разным причинам, но чаще всего потому, что им скучно или одиноко. С Моримото обедают, болтают, фотографируются для соцсетей, гуляют в парке, изливают душу и даже ходят подписывать документы о разводе.