13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Собака, украденная в США вместе с авто, вернулась домой через 2 недели
Счастливое воссоединение.
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Собака по кличке Спитфайр чудесным образом вернулась к своей хозяйке после того, как ее нечаянно похитили вместе с автомобилем две недели назад.
Жительница Денвера Донна Лопес припарковала свой внедорожник на стоянке у круглосуточного магазина, оставив свою любимицу породы австралийская пастушья собака внутри. Женщина была погружена в свои мысли и не заметила, что оставила ключи в машине. Когда она вернулась из магазина, автомобиля уж не было, рассказала она KDVR.
Вскоре полиция связалась с Лопес и сообщила, что ее авто найдено. Его угнал 41-летний нетрезвый водитель, который разбил машину в нескольких кварталах от магазина, но Спитфайр нигде не было.
Женщина две недели ежедневно приходила к магазину и на место ДТП в поисках собаки, но безрезультатно.
И только через две недели с ней связалась Служба по контролю за животными и сообщила, что Спитфайр нашли рабочие на местной стройке. Они загнали перепуганную собаку в ловушку и смогли вернуть ее хозяйке.
Анна Лысенко