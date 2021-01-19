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17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии нашли воробья, похожего на Жан-Клода Ван Дамма (фото)

Это сделало его героем шуток.

Фотограф из Киото, зарегистрированный в Twitter под ником zaikoshobunsale, в середине января сделал снимок сидящих на ветке дерева воробьев. И фото было бы ничем не примечательно, если бы одна из птиц не сделала знаменитую растяжку Ван Дамма из легендарной рекламы Volvo.

Пользователи соцсети сразу же заметили сходство и принялись шутить по этому поводу в комментариях. Одни сделали из воробья мем, описывающий жизненные ситуации, а другие вспомнили других птиц и животных, которые тоже могут похвастаться такими акробатическими талантами.

Екатерина Гура

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