キミだけつかまり方おかしいよ。 pic.twitter.com/YtTqZaWIkk— 徳島 (@zaikoshobunsale) January 17, 2021
17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии нашли воробья, похожего на Жан-Клода Ван Дамма (фото)
Это сделало его героем шуток.
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Фотограф из Киото, зарегистрированный в Twitter под ником zaikoshobunsale, в середине января сделал снимок сидящих на ветке дерева воробьев. И фото было бы ничем не примечательно, если бы одна из птиц не сделала знаменитую растяжку Ван Дамма из легендарной рекламы Volvo.
Пользователи соцсети сразу же заметили сходство и принялись шутить по этому поводу в комментариях. Одни сделали из воробья мем, описывающий жизненные ситуации, а другие вспомнили других птиц и животных, которые тоже могут похвастаться такими акробатическими талантами.
Екатерина Гура