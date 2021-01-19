Бобры спасли от крупного наводнения британскую деревню

Жители британского деревни Спейнс-Холл, расположенной в графстве Эссекс, долгие годы пытались справиться с природной стихией: раз в 10−20 лет местная река разливается так сильно, что затапливает почти все дома в поселке. И в январе 2021 года случилось то же самое, вот только печальных последствий удалось избежать.
А все благодаря бобрам, которые всего за день сумели построить крепкую плотину, которая и не пустила воду в поселок.
Кстати, бобры сюда попали весной 2020 года совсем не из-за проблем с рекой, а в рамках программы по восстановлению их численности. Дело в том, что 400 лет назад бобры обитали здесь повсюду, но многочисленные фермеры и охотники полностью их уничтожили.
В 2020 году эту оплошность решили исправить — британские чиновники приняли закон, согласно которому бобры могут свободно жить в дикой природе (до этого они обитали лишь в зоопарках) и сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов начали заселять животными привычные для них регионы.
Так пара бобров Вуди и Уиллоу и оказались в Спейнс-Холле. Сначала они жили в вольере, но спустя время их отпустили на волю. Они не стали уходить из деревни и поселились здесь же у реки, а через пару месяцев у них появилось двое малышей.
В январе 2021 году случилось то, чего жители Спейнс-Холла опасались больше всего — в регионе случилось самое большое наводнение за последние 20 лет. Но благодаря семейству бобров, их дома в этот раз не пострадали, пишет Dunmow Brodcast.
Теперь жители деревни считают бобров своими героями и обещают всячески их оберегать.