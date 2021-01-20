Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 январяДжимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве, собрание первого парламента в Англии и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
12Скончался модельер Пьер Карден
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Древний астероид отправил кости динозавров в космос

Теоретически они могли достичь Луны.

Источник: Reuters
Читайте также
В Марокко нашли древнейшую морскую звезду в мире

Удар астероида, уничтожившего динозавров 66 млн лет назад, был таким мощным, что отправил в космос огромные объемы земной почвы и камней с места падения. Но вместе с ними он мог отправить на орбиту и останки живых существ, в том числе динозавров.

Такая вероятность рассматривается в книге научного журналиста и лауреата нескольких премий Питера Браннена «Конец света», сообщает Daily Mail.

Известно, что астероид или метеорит размером порядка 10 км столкнулся с Землей 66 млн лет назад, образовав кратер Чикшулуб на полуострове Юкатан в Мексике. В воздух было выброшено около 15 трлн тонн пепла и сажи. Из-за этого днем на Земле было темно, как лунной ночью.

В результате нехватки света у растений замедлился фотосинтез, что могло привести к уменьшению концентрации кислорода в атмосфере. Температура на континентах упала на 28 °C, в океанах — на 11 °C. Исчезновение фитопланктона привело к вымиранию зоопланктона и других морских животных. Вслед за ними погибли и другие виды. Это одно из крупнейших массовых вымираний в истории Земли, которое носит название мел-палеогенового.

Браннен, стараясь сделать цифры более наглядными, указывает, что астероид (или метеорит) был больше, чем Эверест, и врезался в атмосферу в 20 раз быстрее, чем летящая пуля. При этом давление атмосферы было настолько сильным, что кратер на Юкатане начал образовываться еще до того, как астероид упал.

«Ответный» выброс почвы в атмосферу произошел всего в течение секунды или двух после удара и был невероятно мощным.

«Так что, вероятно, на Луне есть маленькие кусочки костей динозавров», — предполагает Браннен.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Трамп отказался помиловать самого себя
Матвиенко заявила, что в России не будет «ковидных» паспортов
«Справедливая Россия» объединится с двумя другими партиями
Вакцинированным от COVID могут позволить выезжать за рубеж
«Он исполняет танец цыпленка»: Вспоминаем треш-ток Макгрегора
Мутное время: как Америка пережила Трампа (фото)
В Италии проснулся вулкан Этна (видео)
Hi-Tech
Новый поджог вышек 5G оставил без связи 1,5 млн человек Подробности событий
Кино
Безрукова, Епифанцев, Борисова с дочкой на премьере фильма Звезды посетили показ фильма «Корпорация Ad Libitum»
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
Популярные темы на «Детях»
Наезд на ребенка на пешеходном переходе. 283
Sos. Собаку отравили. 153
Математика 145
Случайно пролила святую воду.. 88
Леди
Камала Харрис затмила жену Байдена на мероприятии в Вашингтоне Избранный вице-премьер США почтила память погибших в пандемию.
Новости партнеров
Сразу за 6 месяцев. Пенсионеры получат выплату в 68 400 рублей
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Неожиданное заявление Меркель об аресте Навального
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь