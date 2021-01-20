15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Древний астероид отправил кости динозавров в космос
Теоретически они могли достичь Луны.
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Удар астероида, уничтожившего динозавров 66 млн лет назад, был таким мощным, что отправил в космос огромные объемы земной почвы и камней с места падения. Но вместе с ними он мог отправить на орбиту и останки живых существ, в том числе динозавров.
Такая вероятность рассматривается в книге научного журналиста и лауреата нескольких премий Питера Браннена «Конец света», сообщает Daily Mail.
Известно, что астероид или метеорит размером порядка 10 км столкнулся с Землей 66 млн лет назад, образовав кратер Чикшулуб на полуострове Юкатан в Мексике. В воздух было выброшено около 15 трлн тонн пепла и сажи.
В результате нехватки света у растений замедлился фотосинтез, что могло привести к уменьшению концентрации кислорода в атмосфере. Температура на континентах упала на 28 °C, в океанах — на 11 °C. Исчезновение фитопланктона привело к вымиранию зоопланктона и других морских животных. Вслед за ними погибли и другие виды. Это одно из крупнейших массовых вымираний в истории Земли, которое носит название
«Ответный» выброс почвы в атмосферу произошел всего в течение секунды или двух после удара и был невероятно мощным.
«Так что, вероятно, на Луне есть маленькие кусочки костей динозавров», — предполагает Браннен.
Анна Лысенко