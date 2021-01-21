17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые раскрыли тайну денег бронзового века
В качестве древней валюты в Европе могли использовать кольца и лезвия топора
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Ученые давно пытаются выяснить происхождение денег, но главной проблемой является отсутствие точных мер измерения. Новый подход к решению этой загадки предложили специалисты из Лейденского университета в Нидерландах.
Исследователи предположили, что в качестве ранней валюты древние люди могли использовать похожие по весу предметы. Ученые попросили добровольцев сгруппировать различные артефакты 2150 — 1700 годов до нашей эры, найденные в Европе, в соответствии с их массой, просто взвесив их в руке.
Оказалось, что около 70% древних бронзовых колец были похожи по весу и форме. К тому же, археологи почти всегда находили их вместе в большом количестве в специальных тайниках. Это натолкнуло ученых на вывод, что, скорее всего, эти кольца могли использоваться в качестве древней стандартизированной валюты. Похожие совпадения были обнаружены среди лезвий топоров и особых ребристых слитков Spangenbarren, которые также могли быть использованы в качестве предметов обмена. Исследователи отмечают, что теперь им предстоит более детально изучить этот факт, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Alert.
Екатерина Гура