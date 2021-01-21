17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые показали первую 3D-модель коронавируса (видео)
До этого использовалась лишь его компьютерная модель.
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Специалисты из компании Nanographics (Технический университет Вены) впервые смогли сделать трехмерную фотографию коронавируса SARS-CoV-2.
В работе ученые использовали данные своих коллег из университета Цинхуа в Пекине, которым ранее удалось выделить из проб неповрежденные частицы коронавируса, отсканировать их и сохранить в цифровом формате. Китайским специалистам удалось запечатлеть реальные образцы вируса, в которых почти не была изменена структура спайковых белков.
На основе полученных сканов, ученые из Nanographics создали реальную трехмерную фотографию SARS-CoV-2, благодаря которой можно детально рассмотреть отдельные экземпляры вируса. Это первое реальное 3D-изображение коронавируса. До сих пор использовались только изображения его компьютерных моделей.
Екатерина Гура