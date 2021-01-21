Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
12Скончался модельер Пьер Карден
20:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке Нью-Йорка родился полностью белый кенгуру

Его необычный мех является результатом редкой мутации

Сотрудники The Animal Adventure Park в Нью-Йорке поделились в соцсетях радостной новостью — в их зоопарке на свет появился детеныш большого рыжего кенгуру.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Ученые обнаружили, что кенгуру могут общаться с человеком, как домашние животные

Малыш по имени Джоуи родился в середине января и несколько дней провел в сумке у мамы, пока специалисты не извлекли его оттуда для ветеринарного осмотра. Тогда и стало понятно, что кенгуренок совсем необычный.

Джоуи — обладатель не рыжего, а абсолютно белого меха, но, поскольку его глаза имеют естественный окрас, альбинизмом малыш не страдает. По словам специалистов, всему виной редкая мутация — лейкизм, которая вызывает частичную потерю пигментации.

Сотрудники зоопарка отметили, что Джоуи полностью здоров, и эта особенность никак не влияет на его состояние. Более того, это первый белый кенгуру в США, так что Джоуи наверняка будет большой звездой парка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
СМИ узнали о планах Байдена продлить договор СНВ-3 на пять лет
Новая мутация коронавируса может снизить эффективность вакцины
В ПФР рассказали, кто может досрочно уйти на пенсию
Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом
Американец сорвал джекпот в лотерее во второй раз за 5 лет
Россиян предупредили об аномальной оттепели
Путин назначил Михаила Бабича замглавы ФСВТС
Gnezdo.ru
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Внук советского Ихтиандра вырос красавцем: фото
Неземной красоты россиянки без грамма косметики
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Авто
Стоит ли покупать Toyota Corolla с пробегом? Изучаем слабые места и врожденные «болячки» «Тойота Королла» десятого поколения
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Детское день рождение за городом 160
Макросъемка. 156
Расчёска 95
Манипулятор, абьюзер ... Страшно? Или можно бороться? 66
Леди
В моду вошел слаггинг кожи. Что это такое Актуальная корейская процедура для очень сухой кожи
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь