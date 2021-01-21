20:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Нью-Йорка родился полностью белый кенгуру
Его необычный мех является результатом редкой мутации
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Сотрудники The Animal Adventure Park в
Малыш по имени Джоуи родился в середине января и несколько дней провел в сумке у мамы, пока специалисты не извлекли его оттуда для ветеринарного осмотра. Тогда и стало понятно, что кенгуренок совсем необычный.
Джоуи — обладатель не рыжего, а абсолютно белого меха, но, поскольку его глаза имеют естественный окрас, альбинизмом малыш не страдает. По словам специалистов, всему виной редкая мутация — лейкизм, которая вызывает частичную потерю пигментации.
Сотрудники зоопарка отметили, что Джоуи полностью здоров, и эта особенность никак не влияет на его состояние. Более того, это первый белый кенгуру в США, так что Джоуи наверняка будет большой звездой парка.
Екатерина Гура