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12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В океане нашли «логово» огромного доисторического червя

Нора смогла рассказать о размерах и поведении доисторического существа.

Исследователи из канадского Университета Саймона Фрейзера обнаружили доказательства того, что более 20 миллионов лет назад на дне океана возле Тайваня обитали большие хищные черви.

Это были предки современных Eunice aphroditois — хищных морских многощетинковых червей, известных также как пурпурные австралийские черви.

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Современные Eunice aphroditois

Некоторые из них достигали в длину двух метров и 2−3 см в диаметре. Черви устраивали засаду в песке, охотясь на добычу. Поймав ее своими «антеннами», они направляли жертву себе в рот, захватывая ее мощными челюстями, а затем отступали в нору, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

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Ученые смогли воссоздать облик и поведение червя по необычной окаменелости, оказавшейся норой доисторических червей. Она была найдена на скалистом дне на северо-востоке Тайваня. Нора соответствовала размеру доисторического червя и сохранила бороздки, оставленные его телом. А ее химический состав, богатый железом, подсказал ученым, что червь восстанавливал свой «домик» каждый раз после того, как заканчивал с обедом.

Хищные морские черви существуют с раннего палеозоя — уже 400 миллионов лет. Но мягкие тела этих древних существ разлагались без следа, не оставив ученым никакой информации. Поэтому обнаруженное «логово» донного хищника оказалось огромной удачей, говорят палеонтологи.

Анна Лысенко

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