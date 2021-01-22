12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В океане нашли «логово» огромного доисторического червя
Нора смогла рассказать о размерах и поведении доисторического существа.
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Исследователи из канадского Университета Саймона Фрейзера обнаружили доказательства того, что более 20 миллионов лет назад на дне океана возле Тайваня обитали большие хищные черви.
Это были предки современных Eunice aphroditois — хищных морских многощетинковых червей, известных также как пурпурные австралийские черви.
Некоторые из них достигали в длину двух метров и 2−3 см в диаметре. Черви устраивали засаду в песке, охотясь на добычу. Поймав ее своими «антеннами», они направляли жертву себе в рот, захватывая ее мощными челюстями, а затем отступали в нору, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.
Ученые смогли воссоздать облик и поведение червя по необычной окаменелости, оказавшейся норой доисторических червей. Она была найдена на скалистом дне на
Хищные морские черви существуют с раннего палеозоя — уже 400 миллионов лет. Но мягкие тела этих древних существ разлагались без следа, не оставив ученым никакой информации. Поэтому обнаруженное «логово» донного хищника оказалось огромной удачей, говорят палеонтологи.
Анна Лысенко