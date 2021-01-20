Найдены останки ящерицы с «акульими» зубами

Ученые обнаружили еще одно подтверждение тому, что 66 миллионов лет назад побережье Африки было едва ли не самым опасным местом в мире.
В частности, здесь плавали морские ящерицы со смертоносными акульими зубами, которые могли перекусить рыбу пополам одним укусом.
Окаменелые останки ранее неизвестного вида мозазавров под названием Xenodens calminechari были обнаружены в Марокко исследователями из Батского университета, сообщает Daily Mail. Территория страны в это время была скрыта под неглубоким тропическим морем.
«Здесь обитало огромное количество мозазавров. Некоторые из них были гигантскими хищниками, ныряющими в глубину, как современные кашалоты, другие, с огромными зубами и ростом до десяти метров, были высшими хищниками, такими как косатки, третьи ели моллюсков, как современные каланы», — рассказал доктор Ник Лонгрич, ведущий автор исследования.
Мозазавры сосуществовали в морях с плезиозаврами, гигантскими морскими черепахами и саблезубыми рыбами.
«Странные маленькие Xenodens», по словам Лонгрича, были размером с небольшую морскую свинью. Но большие острые «акульи» зубы позволяли ей наносить смертоносные удары.
Мозазавры исчезли тогда же, когда и динозавры — в результате резких климатических изменений после удара астероида 66 млн лет назад.