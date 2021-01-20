Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
12Последствия снегопада в Москве
17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдены останки ящерицы с «акульими» зубами

Смертоносный хищник плавал в море на территории современного Марокко.

Ученые обнаружили еще одно подтверждение тому, что 66 миллионов лет назад побережье Африки было едва ли не самым опасным местом в мире.

В частности, здесь плавали морские ящерицы со смертоносными акульими зубами, которые могли перекусить рыбу пополам одним укусом.

Окаменелые останки ранее неизвестного вида мозазавров под названием Xenodens calminechari были обнаружены в Марокко исследователями из Батского университета, сообщает Daily Mail. Территория страны в это время была скрыта под неглубоким тропическим морем.

Читайте также
Ученые нашли самого огромного динозавра на планете

«Здесь обитало огромное количество мозазавров. Некоторые из них были гигантскими хищниками, ныряющими в глубину, как современные кашалоты, другие, с огромными зубами и ростом до десяти метров, были высшими хищниками, такими как косатки, третьи ели моллюсков, как современные каланы», — рассказал доктор Ник Лонгрич, ведущий автор исследования.

Мозазавры сосуществовали в морях с плезиозаврами, гигантскими морскими черепахами и саблезубыми рыбами.

«Странные маленькие Xenodens», по словам Лонгрича, были размером с небольшую морскую свинью. Но большие острые «акульи» зубы позволяли ей наносить смертоносные удары.

Мозазавры исчезли тогда же, когда и динозавры — в результате резких климатических изменений после удара астероида 66 млн лет назад.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Дональд Трамп покинул Белый дом
Мощный взрыв произошел в Мадриде
Аниме «Тетрадь смерти» запретили к показу в России
Матвиенко заявила, что в России не будет «ковидных» паспортов
«Он исполняет танец цыпленка»: Вспоминаем треш-ток Макгрегора
Мутное время: как Америка пережила Трампа (фото)
Журналист из Белгорода спас провалившуюся под лед собаку (видео)
Gnezdo.ru
Какая красивая пара, а глянь на дочек (фото)
Внук советского Ихтиандра вырос красавцем: фото
6 фраз, которые выдают явно глупую женщину
Самые красивые женщины по версии мужчин
Новости партнеров
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Кабаева блеснула фигурой в обворожительном платье у ёлки
Ученые выяснили, что коронавирус "берет" не всех
Авто
Трамп помиловал осужденного за кражу беспилотных технологий В августе 2020 года Энтони Левандовски приговорили к 1,5 годам тюрьмы и обязали выплатить компании Google 179 миллионов долларов
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Дети
Близкие Началовой прокомментировали новость о тайном ребенке певицы По мнению одной из подруг, такие заявления оскорбляют ее родителей
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь