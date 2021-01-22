17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из России нарисовал «Симпсонов» в стиле советских мультфильмов
Вторая часть интересного проекта.
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В середине декабря 2020 года художник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов, известный в соцсетях под ником Prokky, в честь дня рождения популярного американского мультсериала «Симпсоны» представил альтернативные версии мультперсонажей, нарисованные в разных стилях советских мультипликаторов.
Спустя месяц художник решил продолжить свой проект и опубликовал в соцсетях еще несколько вариантов заставки к американскому мультсериалу.
В этот раз Prokky показал, как бы выглядела семейка Симпсонов, если бы их нарисовали Роберт Саакянц («В синем море, в белой пене...»), Борис Дежкин («Шайбу! Шайбу!») и Гарри Бардин («Серый Волк энд Красная Шапочка»).
Екатерина Гура