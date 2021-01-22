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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из России нарисовал «Симпсонов» в стиле советских мультфильмов

Вторая часть интересного проекта.

В середине декабря 2020 года художник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов, известный в соцсетях под ником Prokky, в честь дня рождения популярного американского мультсериала «Симпсоны» представил альтернативные версии мультперсонажей, нарисованные в разных стилях советских мультипликаторов.

Спустя месяц художник решил продолжить свой проект и опубликовал в соцсетях еще несколько вариантов заставки к американскому мультсериалу.

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Роберт Саакянц («Ух ты, говорящая рыба!», «В синем море, в белой пене...», «Ишь ты, Масленица!»).
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Борис Дежкин («Чиполлино», «Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Приходи на каток»).
Во время загрузки произошла ошибка.
Гарри Бардин («Брэк!», «Серый волк энд Красная шапочка», «Тяп-ляп, маляры»).

В этот раз Prokky показал, как бы выглядела семейка Симпсонов, если бы их нарисовали Роберт Саакянц («В синем море, в белой пене...»), Борис Дежкин («Шайбу! Шайбу!») и Гарри Бардин («Серый Волк энд Красная Шапочка»).

Екатерина Гура

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