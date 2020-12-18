17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как бы выглядели «Симпсоны», если бы их рисовали советские художники (фото)
Узнаваемые персонажи из прошлого.
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17 декабря 1989 года вышел первый получасовой эпизод популярного американского мультсериала «Симпсоны». В честь этого события художник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов, известный в соцсетях под ником Prokky, перерисовал кадр из заставки мультфильма в стиле известных советских мультипликаторов — Эдуарда Назарова, Давида Черкасского, Александра Татарского и Игоря Ковалева.
В «Симпсонах», стилизованных под работы Эдуарда Назарова («
«Больше всего Назаров известен как создатель чудесного фильма “Жил-был пес”. Безымянный пес неплохо вписался в семью вместо Маленького помощника Санты», — подписал свою работу Prokky.
Семейство Симпсонов в стиле Александра Татарского и Игоря Ковалева, которые в 80-х основали легендарную студию «Пилот» и создали «Пластилиновую ворону» и «Следствие ведут колобки», стали похожими на тех самых колобков, также известных, как братья Пилоты.
Prokky поделился и интересным фактом: в 90-х Игорь Ковалев работал в США на студии Clasky Csupo, где стал одним из создателей сериалов «Ох, уж эти детки» и даже работал художником на первых сезонах «Симпсонов».
Екатерина Гура