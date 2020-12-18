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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как бы выглядели «Симпсоны», если бы их рисовали советские художники (фото)

Узнаваемые персонажи из прошлого.

17 декабря 1989 года вышел первый получасовой эпизод популярного американского мультсериала «Симпсоны». В честь этого события художник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов, известный в соцсетях под ником Prokky, перерисовал кадр из заставки мультфильма в стиле известных советских мультипликаторов — Эдуарда Назарова, Давида Черкасского, Александра Татарского и Игоря Ковалева.

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В «Симпсонах», стилизованных под работы Эдуарда Назарова («Жил-был пес», «Принцесса и Людоед» и другие), иллюстратор изобразил сестер Мэгги и Лизу как Принцессу из мультфильма «Принцесса и Людоед». А Барт превратился в копию главного героя мультфильма «Про Сидорова Вову».

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«Больше всего Назаров известен как создатель чудесного фильма “Жил-был пес”. Безымянный пес неплохо вписался в семью вместо Маленького помощника Санты», — подписал свою работу Prokky.

Семейство Симпсонов в стиле Александра Татарского и Игоря Ковалева, которые в 80-х основали легендарную студию «Пилот» и создали «Пластилиновую ворону» и «Следствие ведут колобки», стали похожими на тех самых колобков, также известных, как братья Пилоты.

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Prokky поделился и интересным фактом: в 90-х Игорь Ковалев работал в США на студии Clasky Csupo, где стал одним из создателей сериалов «Ох, уж эти детки» и даже работал художником на первых сезонах «Симпсонов».

Екатерина Гура

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