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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 30 января

День круассана, основание «Мосфильма», экологическая катастрофа на Дунае и другие события этого дня в истории.

День круассана

Каждый год 30 января во всем мире отмечают Международный день круассана.

Рогалики в форме полумесяца начали выпекать в Австрии еще в XIII веке. Во Францию круассаны «привезла» Мария-Антуанетта — именно она ввела моду на венскую выпечку. А торжественное шествие круассанов по всему миру началось с открытия в Париже в 1839 году «Венской пекарни», в которой подавали изумительные булочки и десерты.

Венский и французский круассаны отличаются.

В Австрии традиционно пекли сладкие булочки в форме полумесяца, а уже французские повара разработали рецепт слоеного теста с маслом.

Месть сорока семи самураев

«Сорок семь ронинов» — знаменитый сюжет в японском традиционном искусстве, кинематографе и поп-культуре, который стал известен далеко за пределами Страны восходящего солнца. Он основан на исторических событиях.

В 1703 году ронины (так называли воинов, которые потеряли своего сюзерена) напали на поместье Киры Есинаки, по вине которого погиб их предводитель Асано Наганори. Оба придворных были давними соперниками и враждовали между собой. Ронины принесли клятву отомстить за смерть феодала.

В поместье Киры воины перебили 16 и ранили более 20 человек. Кира успел спрятаться в доме вместе с женщинами и детьми в большом чулане, и его долго не могли найти. Однако вскоре ронины обнаружили за настенным свитком тайный ход, ведший в укрытие. Найдя Киру, ронины предложили ему совершить ритуальное самоубийство, но тот отказался. Тогда мстители отрубили ему голову.

Заговорщиков приговорили к смерти, но поскольку те действовали соласно кодексу самураев, им позволили совершить сэппуку, а тела похоронили в монастыре рядом с могилой Асано Наганори.

Основана киностудия «Мосфильа»

30 января 1924 года была основана киностудия «Мосфильм», ставшая одной из крупнейших в Европе. «Мосфильм» — третья по старшинству в России, после «Ленфильма» и киностудии имени М. Горького.

Процесс становления легендарной киностудии был долгим и начался еще в 1923 году, а свое название она получила только в 1935-м.

Условным днем рождения «Мосфильма» был выбран день, когда состоялась премьера первого полнометражного немого фильма «На крыльях ввысь» режиссера Бориса Михина.

Родился Кристиан Бейл

30 января 1974 года родился британский актер, лауреат премии «Оскар» Кристиан Бейл, больше всего известный благодаря роли Бэтмена.

Бейл родился в Пембрукшире на западе Уэльса. Его отец был пилотом, а мать — артисткой цирка. Семья неоднократно меняла место жительства, Бейл жил в Великобритании, Португалии и США.

Бейл начал актерскую карьеру в девять лет, снявшись в рекламном ролике. Уже год спустя он играл в театре в одном спектакле с Роуэном Эткинсоном. А дебютом Бейла в кино стала роль в советско-скандинавском фильме «Мио, мой Мио» по сказке Астрид Линдгрен. Бейл исполнил роль Юм-юма, друга главного героя.

Источник: AP 2020

Экологическая катастрофа на Дунае

30 января 2000 года на заводе румыно-австралийской компании «Аурул», занимающемся добычей золота и серебра, произошел выброс выброс 100 тысяч кубометров цианистых солей в приток реки Сомеш, впадающей в Тису.

Флора и фауна реки Тиса на венгерском ее отрезке была уничтожена на 80−90%, поскольку допустимая концентрация этих солей в пиковые моменты была превышена в 800 раз. Из реки выловили более 100 тонн мертвой рыбы. Постепенно слабея, выбросы спустились по Тисе к Дунаю и достигли берегов Югославии.

Катастрофу окрестили «вторым Чернобылем».
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