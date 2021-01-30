00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 30 января
День круассана, основание «Мосфильма», экологическая катастрофа на Дунае и другие события этого дня в истории.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Каждый год 30 января во всем мире отмечают Международный день круассана.
Рогалики в форме полумесяца начали выпекать в Австрии еще в XIII веке. Во Францию круассаны «привезла»
В Австрии традиционно пекли сладкие булочки в форме полумесяца, а уже французские повара разработали рецепт слоеного теста с маслом.
«Сорок семь ронинов» — знаменитый сюжет в японском традиционном искусстве, кинематографе и
В 1703 году ронины (так называли воинов, которые потеряли своего сюзерена) напали на поместье Киры Есинаки, по вине которого погиб их предводитель Асано Наганори. Оба придворных были давними соперниками и враждовали между собой. Ронины принесли клятву отомстить за смерть феодала.
В поместье Киры воины перебили 16 и ранили более 20 человек. Кира успел спрятаться в доме вместе с женщинами и детьми в большом чулане, и его долго не могли найти. Однако вскоре ронины обнаружили за настенным свитком тайный ход, ведший в укрытие. Найдя Киру, ронины предложили ему совершить ритуальное самоубийство, но тот отказался. Тогда мстители отрубили ему голову.
Заговорщиков приговорили к смерти, но поскольку те действовали соласно кодексу самураев, им позволили совершить сэппуку, а тела похоронили в монастыре рядом с могилой Асано Наганори.
30 января 1924 года была основана киностудия «Мосфильм», ставшая одной из крупнейших в Европе. «Мосфильм» — третья по старшинству в России, после «Ленфильма» и киностудии имени М. Горького.
Процесс становления легендарной киностудии был долгим и начался еще в 1923 году, а свое название она получила только в 1935-м.
30 января 1974 года родился британский актер, лауреат премии «Оскар» Кристиан Бейл, больше всего известный благодаря роли Бэтмена.
Бейл родился в Пембрукшире на западе Уэльса. Его отец был пилотом, а мать — артисткой цирка. Семья неоднократно меняла место жительства, Бейл жил в Великобритании, Португалии и США.
Бейл начал актерскую карьеру в девять лет, снявшись в рекламном ролике. Уже год спустя он играл в театре в одном спектакле с Роуэном Эткинсоном. А дебютом Бейла в кино стала роль в
30 января 2000 года на заводе
Флора и фауна реки Тиса на венгерском ее отрезке была уничтожена на 80−90%, поскольку допустимая концентрация этих солей в пиковые моменты была превышена в 800 раз. Из реки выловили более 100 тонн мертвой рыбы. Постепенно слабея, выбросы спустились по Тисе к Дунаю и достигли берегов Югославии.