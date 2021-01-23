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00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 23 января

265-летний юбилей МГУ, высадка на берег Антарктиды, объявление Иерусалима столицей Израиля и другие события этого дня.

МГУ имени Ломоносова отмечает 265-летие

Указ об учреждении университета был подписан императрицей Елизаветой Петровной 12 (23) января 1755 года в день памяти святой мученицы Татьяны, потому Татьянин день стал всероссийским праздником студенчества. А первые занятия в Московском университете начались 26 апреля 1755 года.

Идея создания университета принадлежала русскому ученому Михаилу Ломоносову и генерал-адъютанту императрицы Ивану Шувалову (первый куратор университета). Первым директором Императорского Московского университета был назначен Алексей Аргамаков.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) — одно из старейших высших учебных заведений России.

Антарктида

23 января 1895 года произошла первая официально задокументированная высадка на берег Антарктиды. На землю самого южного материка ступили члены экипажа норвежского китобойного судна «Антарктик». Преподаватель естественных наук Карлстен Борхгрёвинк собрал там образцы минералов, увидел и описал антарктический лишайник.

Источник: РИА "Новости"

79 лет декрету о судьбе сирот

23 января 1942 года, 79 лет назад, во время Великой Отечественной войны Совет народных комиссаров СССР принял постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей». Декрет Совнаркома касался беспризорных и безнадзорных детей, которых в годы войны появилось огромное количество. Уже позднее Советский союз, а потом и Россия, столкнулись с проблемой социального сиротства, когда дети оставлялись на попечение государства «при живых родителях».

Иерусалим как столица

Израиль 23 января 1950 года объявил Иерусалим своей столицей и перевел в его западную часть государственные учреждения, а 30 июля 1980 года назвал Иерусалим своей «единой и неделимой столицей».

Совбез ООН отверг право Израиля на Восточный Иерусалим и призвал страны — члены ООН вывести свои дипредставительства из города (резолюция 478 от 20 августа 1980 года). Палестина же претендует на восточную часть города. Она была провозглашена столицей государства Палестина в декларации о независимости Палестины от 15 ноября 1988 года.

61 год назад люди впервые спустились на дно Марианской впадины

23 января 1960 года люди впервые в истории спустились на дно Марианской впадины: глубина погружения составила чуть менее 11 км. Уникальное исследование проделали на батискафе «Триест» швейцарец Жак Пикар, сын создателя аппарата, и американец Дон Уолш. В глубинных слоях воды они увидели креветку и рыбу, похожую на камбалу. К удивлению ученых, дно оказалось твердым и удобным.

По данным Mos.ru, ТАСС, «Российской газеты», «Известий», «Газеты.ру»

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