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19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

На видео с МКС показали, как выглядят «эльфы» и «синяя струя»

Редкое природное явление, видимое из космоса.

Европейское космическое агентство опубликовало короткое видео, снятое камерами на МКС с высоты 400 километров.

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В ролик попали редкие природные явления под названием «эльфы» и «синяя струя».

«Эльфами» называют вспышки, которые появляются в верхней части грозовых облаков и в поперечнике могут достигать сотен километров. А «синяя струя» — это светящийся поток, исходящий из самых активных центров грозовых облаков. Его свечение в высоту может достигать 50 километров. Эти явления, которые длятся лишь миллисекунды, можно наблюдать только из космоса.

На коротком видео с МКС можно увидеть над поверхностью Земли пять резких вспышек, а затем высокий синий световой столб. В агентстве уточнили, что эти природные явления были замечены недалеко от острова Науру в западной части Тихого океана.

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Екатерина Гура

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