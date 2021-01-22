19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
На видео с МКС показали, как выглядят «эльфы» и «синяя струя»
Редкое природное явление, видимое из космоса.
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Европейское космическое агентство опубликовало короткое видео, снятое камерами на МКС с высоты 400 километров.
В ролик попали редкие природные явления под названием «эльфы» и «синяя струя».
«Эльфами» называют вспышки, которые появляются в верхней части грозовых облаков и в поперечнике могут достигать сотен километров. А «синяя струя» — это светящийся поток, исходящий из самых активных центров грозовых облаков. Его свечение в высоту может достигать 50 километров. Эти явления, которые длятся лишь миллисекунды, можно наблюдать только из космоса.
На коротком видео с МКС можно увидеть над поверхностью Земли пять резких вспышек, а затем высокий синий световой столб. В агентстве уточнили, что эти природные явления были замечены недалеко от острова Науру в западной части Тихого океана.
Екатерина Гура