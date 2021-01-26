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16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец обнаружил в новом доме потайную дверь с секретом

Ему еще предстоит разгадать ее загадку.

Житель британского города Камборн по имени Руперт Эллис в 2018 году купил старый особняк, который сразу же показался ему подозрительным. Мужчина признался, что его дизайн был немного необычным, а еще там происходили странные и необъяснимые вещи, а потому он начал думать о живущих вместе с ним привидениях.

Несколько лет Рупер потратил на то, чтобы найти в доме какие-то зацепки или знаки, но обнаружил их совершенно случайно.

Мужчина решил повесить плакат в рамке, а для этого сделал четыре отверстия в стене. Тогда он и увидел, что внутри что-то блестит, и взялся за молоток. В результате Эллис разрушил часть стены и нашел замурованную металлическую дверь с табличкой «Т. Уизерс и сыновья».

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Открыв дверь, он обнаружил маленькое помещение, напоминающее сейф, только оно тоже оказалось частично замурованным. Теперь Руперт ждет профессионалов, которые помогут ему расчистить завалы и узнать секрет тайной комнаты.

Кстати, британец успел узнать у местных, что его дом когда-то был головным офисом компании Tehidy Minerals, занимающейся добычей полезных ископаемых. Один из строителей намекнул, что помещение за дверью может быть секретным хранилищем с картами местных шахт, документами и, возможно, какими-то ценностями.

Мужчина рассказал, что он уже нашел старый план дома и установил, что его нынешняя спальня когда-то была залом заседаний совета директоров. Он обнаружил остатки старого паркета и плитку.

Руперт отметил, что хочет максимально восстановить прежний облик дома, сохранив его и историю и новые функции, пишет Cornwall Live.

Екатерина Гура

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