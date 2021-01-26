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16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Музыканты из Кореи исполнили системные звуки Windows

Их версии сложно отличить от оригинала.

Южнокорейский коллектив MayTree решил «перепеть» звуки операционной системы Windows.

Во время загрузки произошла ошибка.

Коллектив исполнил «а капелла» звуки запуска и выключения разных версий Windows, подключения и отключения USB-устройства, выдачи ошибки, очистки корзины и других звуков, хорошо известных пользователям операционной системы.

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Надо отметить, что отличить от оригинала версию хора довольно сложно. За пару дней ролик стал вирусным и разлетелся по соцсетям.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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