16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Музыканты из Кореи исполнили системные звуки Windows
Их версии сложно отличить от оригинала.
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Южнокорейский коллектив MayTree решил «перепеть» звуки операционной системы Windows.
Коллектив исполнил «а капелла» звуки запуска и выключения разных версий Windows, подключения и отключения
Надо отметить, что отличить от оригинала версию хора довольно сложно. За пару дней ролик стал вирусным и разлетелся по соцсетям.
Екатерина Гура