17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Мексике показали гигантскую погребальную маску майя
Ученые работали над ее восстановлением несколько лет.
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Мексиканские ученые смогли восстановить уникальную погребальную маску майя ростом с человека, обнаруженную в раздробленном виде в штате Юкатан.
Маска, созданная в поздний доклассический период (около 300 г. до н.э. — 250 г. н.э.), была найдена еще в 2017 году на месте археологических раскопок недалеко от современного города Мотул, сообщает INAH. Она изображает лицо неизвестного божества или представителя элиты, считающегося земным воплощением бога. Такие маски майя обычно помещали вокруг лестниц рядом с погребальными насыпями и сооружениями.
После обнаружения маску перезахоронили на некоторое время, чтобы защитить ее от воздействия воздуха. Позже ее раскопали, чтобы восстановить и изучить, а затем захоронили снова уже навсегда. Информацию о находке долгое время держали в секрете, чтобы обезопасить находку от черных археологов.
Анна Лысенко