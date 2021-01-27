11:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Калифорнию замело снегом (видео)
Обильные осадки могут привести к оползням и наводнениям.
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Холодный фронт принес сильные метели в американский «солнечный» штат Калифорния.
К северу от
На юге штата тем временем идут ливни, а температура держится в диапазоне от 7 до 15 градусов Цельсия.
Обильные осадки необходимы после продолжительной засухи, но специалисты опасаются, что они приведут к наводнениям, а также оползням на ранее поврежденных пожарами территориях.
Ожидается, что штормовая погода продержится в штате до четверга. Несколько округов выпустили предупреждения об эвакуации, сообщает USA Today.
Анна Лысенко