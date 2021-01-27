Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
11Сход лавины на Домбае
28Инаугурации прошлого
11:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Калифорнию замело снегом (видео)

Обильные осадки могут привести к оползням и наводнениям.

Холодный фронт принес сильные метели в американский «солнечный» штат Калифорния.

К северу от Сан-Франциско намело от 5 до 10 см снега, сообщают метеорологи. Больше всего осадков выпало в округах вдоль горного хребта Сьерра-Невада.

Во время загрузки произошла ошибка.

На юге штата тем временем идут ливни, а температура держится в диапазоне от 7 до 15 градусов Цельсия.

Обильные осадки необходимы после продолжительной засухи, но специалисты опасаются, что они приведут к наводнениям, а также оползням на ранее поврежденных пожарами территориях.

Ожидается, что штормовая погода продержится в штате до четверга. Несколько округов выпустили предупреждения об эвакуации, сообщает USA Today.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы
Пожилые пары смогут получить прибавку к пенсии
Россия возобновила регулярное авиасообщение с четырьмя странами
В Москве ослабили меры по профилактике COVID-19
Как советская подлодка С-80 затонула в Баренцевом море
Археологи обнаружили на Аляске потерянный индейский форт
В России займутся мошенниками, обещающими фальшивые соцвыплаты
Здоровье
Врач назвал «глубочайшую» ошибку переболевших COVID-19 Особенно часто ее допускают молодые.
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Анастасия Приказчикова про новые тенденции на рынке моды
Популярные темы на «Детях»
Семья сестры. 412
Замена паспорта в 45 , если не живешь в России. 113
Мир в квадрате. 102
Хочу понять что значит ценить каждый прожитый день что прыгать до потолка ? 97
Леди
«Носа нет»: в сети решили, что Решетова сделала ринопластику Подписчики не узнали звезду и раскритиковали ее
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь