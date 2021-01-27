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12:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Тихом океане нашли большое скопление угрей

Они «пиршествовали» на большой глубине, которая считалась почти необитаемой.

Источник: Deep Sea Fish Ecology Lab, UHM

На большой глубине в экваториальных водах Тихого океана обнаружено необычно большое скопление угрей Ilyophis arx, что ставит под сомнение «необитаемость» этих зон.

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Американские океанографы, сделавшие находку, изучали зону Кларион-Клиппертон — огромное пространство морского дна, которое простирается от Гавайев почти до Мексики. Оно содержит одни из самых редких и наиболее востребованных металлов и элементов на нашей планете.

С годами интерес горнодобывающей промышленности к этой зоне растет. Уже подписано шестнадцать контрактов на глубоководную добычу, однако живой мир этих глубин почти не исследован.

Ученые оставили на дне зоны Кларион-Клиппертон стандартную приманку — около 1 кг скумбрии — чтобы посмотреть, кого она привлечет. Вскоре к рыбе приплыло больше сотни глубоководных угрей и начали «пиршество».

«Три четверти дна океана — это глубоководное дно, которое обычно характеризуют как место обитания с ограниченным питанием и небольшим количеством мегафауны, особенно рыб. Наблюдения с помощью камеры на трех глубинных вершинах подводных гор в экваториальной части Тихого океана ставят под сомнение этот тезис», — пишут исследователи в статье, опубликованной в Deep Sea Research.

По словам ученых, это самое большое скопление рыбы на килограмм приманки из когда-либо зарегистрированных на глубине больше 1 км. Кроме того, это самое большое число падальщиков, собравшихся в одном месте на такой глубине.

Ученые считают, что причиной может быть так называемый «эффект подводной горы». Подводные горы могут служить местом скопления многих морских существ.

Анна Лысенко

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