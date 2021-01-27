12:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Тихом океане нашли большое скопление угрей
Они «пиршествовали» на большой глубине, которая считалась почти необитаемой.
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На большой глубине в экваториальных водах Тихого океана обнаружено необычно большое скопление угрей Ilyophis arx, что ставит под сомнение «необитаемость» этих зон.
Американские океанографы, сделавшие находку, изучали зону
С годами интерес горнодобывающей промышленности к этой зоне растет. Уже подписано шестнадцать контрактов на глубоководную добычу, однако живой мир этих глубин почти не исследован.
Ученые оставили на дне зоны
«Три четверти дна океана — это глубоководное дно, которое обычно характеризуют как место обитания с ограниченным питанием и небольшим количеством мегафауны, особенно рыб. Наблюдения с помощью камеры на трех глубинных вершинах подводных гор в экваториальной части Тихого океана ставят под сомнение этот тезис», — пишут исследователи в статье, опубликованной в Deep Sea Research.
Ученые считают, что причиной может быть так называемый «эффект подводной горы». Подводные горы могут служить местом скопления многих морских существ.
Анна Лысенко