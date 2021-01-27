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14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка создает реалистичные скульптуры животных из проволоки (фото)

Впечатляющий и неожиданный результат.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Художница и скульптор из британского Норфолка по имени Конни Адамс объединила в своих работах две свои страсти — творчество и животных. Она создает реалистичные фигуры животных и птиц из металлической проволоки.

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Все скульптуры Адамс очень невероятные и детализированные. Некоторые фигуры она создает маленьких размеров, а некоторые — в натуральную величину.

Например, одна из самых популярных работ художницы — большой проволочный конь, установленный в местном жокейском клубе. Скульптура выполнена в натуральную величину и очень прочная, а потому гости клуба могут даже сесть на коня, чтобы сделать эффектное фото.

Помимо лошадей Адамс также часто делает на заказ различных собак, белок, лис, волков, кенгуру и других домашних и диких животных и птиц.

Екатерина Гура

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