Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 декабряВыпуск первой почтовой марки в России, свержение режима Чаушеску в Румынии, открытие Бранденбургских ворот и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Ухань спустя год после начала пандемии
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
19:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из США создает «инопланетные» движущиеся скульптуры (видео)

Его работы «оживают» благодаря ветру.

Художник Энтони Хау из Вашингтона волшебным образом «оживляет» замысловатые металлические скульптуры, которые он собирает из множества деталей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Дело в том, что все работы художника — кинетические и приводятся в движение ветром. Со стороны это выглядит так, будто они живые инопланетные существа или оптические иллюзии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

На самом деле Хау проделывает огромную работу, на которую у него уходят долгие месяцы. Сначала он придумывает скульптуру, а затем создает механизм, который позволит ей двигаться и при этом выдерживать штормы и другие природные сюрпризы, при этом не нарушая скорости и гармоничности своих движений.

Екатерина Гура

Читайте также
Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента
Главврач больницы в Коммунарке предупредил о третьей волне COVID
ЦБ сообщил о планах демонтировать систему накопительных пенсий
Каждый третий россиянин готов отказаться от возвращения кредитов
Фото: как новый штамм коронавируса украл у Британии Рождество
Рогозин фразой «батут заработал» отреагировал на санкции США
В Ульяновске сортировщики мусора нашли кота в завязанном мешке
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Мосгорсуд вынес первый приговор за статус вора в законе
Закир Гасанов выразил соболезнования Сергею Шойгу
В МЧС назвали самую опасную трассу Московской области
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Жена Лаврова: как она выглядит
Российские сериалы, которые стоит посмотреть в уходящем году
Популярные темы на «Детях»
Пахнут ли деньги? 220
Подскажите, пожалуйста,с выбором имени 144
Как спастись от новогоднего ожирения 110
Как создать микроклимат в спальне 85
Новости партнеров
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Жена Лаврова: как она выглядит
Российские сериалы, которые стоит посмотреть в уходящем году
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь