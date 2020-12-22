19:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из США создает «инопланетные» движущиеся скульптуры (видео)
Его работы «оживают» благодаря ветру.
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Художник Энтони Хау из Вашингтона волшебным образом «оживляет» замысловатые металлические скульптуры, которые он собирает из множества деталей.
Дело в том, что все работы художника — кинетические и приводятся в движение ветром. Со стороны это выглядит так, будто они живые инопланетные существа или оптические иллюзии.
На самом деле Хау проделывает огромную работу, на которую у него уходят долгие месяцы. Сначала он придумывает скульптуру, а затем создает механизм, который позволит ей двигаться и при этом выдерживать штормы и другие природные сюрпризы, при этом не нарушая скорости и гармоничности своих движений.
Екатерина Гура