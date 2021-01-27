Поклонники высмеяли Дженнифер Лопес за странный флешмоб

В конце января музыкальному альбому Дженнифер Лопес «J.Lo» исполнилось 20 лет. В честь такого события певица записала видео, в котором повторила кадры из старого клипа на песню с этого альбома Love Don't Cost A Thing: она бродила по пляжу, снимая с себя дорогие вещи и украшения и разбрасывая их вокруг.
Этот ролик Лопес сопроводила хэштегом #LoveDontCostAThingChallenge и предложила поклонникам принять участие во флешмобе. Но что именно участникам нужно сделать, певица не уточнила, а потому многие восприняли предложение избавляться от дорогих вещей и драгоценностей буквально, и вместо похожих видео завалили звезду критикой, шутками и мемами.
Почти сутки под хэштегом не было ни одного поста с участием в челлендже, зато потом его начали использовать все подряд, сопровождая гневными или смешными комментариями и картинками.
Спустя некоторое время на помощь звезде все-таки пришли ее самые преданные поклонники, которые танцевали под музыку или на камеру избавлялись от вещей, но не выходя из дома.