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18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Поклонники высмеяли Дженнифер Лопес за странный флешмоб

Звезда записала видео, которое не все поняли

В конце января музыкальному альбому Дженнифер Лопес «J.Lo» исполнилось 20 лет. В честь такого события певица записала видео, в котором повторила кадры из старого клипа на песню с этого альбома Love Don't Cost A Thing: она бродила по пляжу, снимая с себя дорогие вещи и украшения и разбрасывая их вокруг.

Этот ролик Лопес сопроводила хэштегом #LoveDontCostAThingChallenge и предложила поклонникам принять участие во флешмобе. Но что именно участникам нужно сделать, певица не уточнила, а потому многие восприняли предложение избавляться от дорогих вещей и драгоценностей буквально, и вместо похожих видео завалили звезду критикой, шутками и мемами.

Вы хотите, чтобы мы все бросились на пляж в Пан-де-Кесо, чтобы наши друзья засняли, как мы выбрасываем хорошие украшения? Я весьма озадачен.
JLo: Не могу дождаться, чтобы увидеть вас всех в #LoveDontCostAThingChallenge! Все среди зимы и пандемии:
Jlo: Мне не терпится увидеть #LoveDontCostAThingChallenge Все:

Почти сутки под хэштегом не было ни одного поста с участием в челлендже, зато потом его начали использовать все подряд, сопровождая гневными или смешными комментариями и картинками.

Я: ищу на пляжах выброшенные драгоценности #LoveDontCostAThingChallenge
Хорошо, моя очередь. Вызов принят #LoveDontCostAThingChallenge Люблю тебя, Джей Ло, и всегда поддерживаю тебя!

Спустя некоторое время на помощь звезде все-таки пришли ее самые преданные поклонники, которые танцевали под музыку или на камеру избавлялись от вещей, но не выходя из дома.

Екатерина Гура

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