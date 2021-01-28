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15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США выиграл $2 миллиона после того, как попал в аварию

По признанию победителя, день выдался очень эмоциональным

Источник: Reuters

Энтони Доу из американского города Лиланд, штат Северная Каролина, внезапно стал миллионером. Он сорвал двойной джекпот и выиграл два миллиона долларов.

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Как рассказал победитель, выигрыш стал для него полной неожиданностью. Ранее в этот день он попал в аварию на своей новой машине, а потому был очень зол и решил не ехать на работу, а вернуться домой и лечь спать. После того, как он успокоился и немного пришел в себя, Доу решил проверить лотерейные билеты, которые купил накануне. Увидев выигрышную комбинацию, он не поверил собственным глазам.

Доу отметил, что внезапное богатство пришлось ему очень кстати. На выигранные деньги он намерен починить автомобиль и выплатить за него кредит. Он также планирует отремонтировать дом своим родителям и помочь с деньгами племяннице.

Екатерина Гура

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