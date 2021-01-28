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17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Уличный пес спас брошенного младенца на Филиппинах

Он привел на помощь людей.

На Филиппинах уличный пес стал национальным героем после того, как спас жизнь новорожденному ребенку, брошенному на городской свалке.

Байкер Джунрелл Фуэнтес Ревилья рассказал журналистам, что проезжал на мотоцикле через горы недалеко от острова Себу, когда увидел собаку. Пес отчаянно пытался привлечь его внимание, долго за ним бежал, а также громко и непрерывно лаял.

Мужчина понял, что пес это делает не просто так — он остановился и пошел за животным. И это было верное решение. Пес привел его на местную свалку, где в мусоре лежат новорожденный ребенок, завернутый в коричневое полотенце.

Ревилья схватил находку и помчался в ближайшее отделение полиции, откуда младенца забрали медики. Сообщается, что найденный малыш родился лишь день назад, пишет Philnews.

К счастью, благодаря собаке и внимательному прохожему, ребенка обнаружили вовремя и он не пострадал. Сейчас полиция разыскивает его горе-родителей, чтобы привлечь их к ответственности.

Новость о собаке-герое быстро облетела всю страну и на поиски уличного пса отправились волонтеры приюта Hope for strays. Однако их ждали хорошие новости. Пес оказался не бездомным, а вполне счастливым домашним питомцем по имени Блэки. Он живет неподалеку от свалки вместе со своим хозяином и тремя другими собаками.

Чтобы отблагодарить пса за его поступок, волонтеры собрали помощь в виде корма, лакомств, игрушек и необходимых зоотоваров и доставили их хозяину Блэки.

Екатерина Гура

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