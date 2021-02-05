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День в истории: 5 февраляОткрытие первой в мире пассажирской авиалинии, вступление в строй Дороги Победы и другие памятные события
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00:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 5 февраля

Открытие первой в мире пассажирской авиалинии, вступление в строй Дороги Победы и другие памятные события, которые происходили в разные годы 5 февраля.

Источник: Milad B. Fakurian/CC0

Всемирный день Нутеллы

Ежегодно 5 февраля во многих странах мира отмечают Всемирный день Нутеллы. Эта шоколадная паста, которую сейчас можно встретить почти в любом магазине, появилась в 1946 году по чистой случайности. Владелец одной из итальянских пекарен Пьетро Ферреро организовал выпуск батончиков «Джандуйо» из какао-масла с добавлением дробленого фундука. Однажды из-за сильной жары крупная партия батончиков растаяла, и кондитеру пришла в голову идея намазать получившуюся массу на кусочки хлеба. Жителям города новый продукт понравился, и вскоре в Италии началось массовое производство шоколадной пасты.

Изначально лакомство получило название Supercrema, но в 1963 году сын Пьетро Микеле Ферреро внес в его состав небольшие изменения. Так появилась знаменитая Nutella. Особый успех она обрела в 2007 году, когда продукт стал лидером рейтинга «10 простых идей, принесших миллиарды создателям». Растущая популярность шоколадной пасты вдохновила итальянцев на создание посвященного ей праздника.

Открылся магазин Елисеева в Москве

В 1901 году в этот день на Тверской улице в Москве открылся «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Магазин с роскошными интерьерами и экзотическими товарами сразу же стал центром общественного внимания. В магазин приезжали на экипажах. Встречал и провожал покупателей швейцар в ливрее, помогая, выносил за дамами и кавалерами пакеты с покупками.

В Елисеевском было пять отделов: колониально-гастрономических товаров, хрусталя Баккара, бакалейный, кондитерский и фруктовый. Ещё были винный погреб и производственные цеха. В Елисеевском магазине можно было купить французские трюфеля и устрицы, балык из белой и осетровой рыбы, икру. В кондитерском отделе продавались пирожные из собственной кондитерской.

В 1920-х годах магазин переименовали в «Гастроном № 1», а в 1942 году он стал закрытым распределителем для городского начальства. В 1944 году в гастрономе открылся коммерческий отдел, где можно без карточек за наличные купить хлеб, сахар и прочие дефицитные товары. В начале 1990-х годов магазин стал акционерным обществом и вернул себе старое имя — «Елисеевский».

Источник: Bundesarchiv

Первая пассажирская авиалиния

102 года назад открылась самая первая в мире пассажирская авиалиния. Это произошло в Германии после Первой Мировой войны, когда для восстановления экономики необходимо было активное транспортное сообщение с минимальными издержками. Изначально для гражданских авиаперевозок использовали сохранившиеся военные самолеты, однако позже компанией BMW был сконструирован первый гражданский лайнер.

К концу следующего года в пространстве Германии курсировало уже 15 таких самолетов. Государственная компания, эксплуатирующая их, носила название «Немецкое воздушное судоходство». В 1922 году она была частично приватизирована и превратилась во всем известную авиакомпанию Lufthansa.

Искусственно синтезирован витамин D

В этот день в 1928 году ученым впервые удалось искусственно синтезировать незаменимую часть пищевого рациона человека — витамин D. Именно тогда немецкий химик Адольф Виндаус обнаружил эргостерол — провитамин D, превращающийся под действием ультрафиолетовых лучей в эргокальциферол. За свое открытие от удостоился Нобелевской премии в области химии.

Вступила в строй Дорога Победы

5 февраля 1943 года открылась временная советская железнодорожная линия Поляны — Шлиссельбург, получившая название «Дорога Победы». Она стала более эффективной заменой Дороги жизни для доставки грузов в блокадный Ленинград. Дорога Победы сыграла важную стратегическую роль в обороне Ленинграда, в том числе и в полном снятии блокады.

Дорога Победы получила также название «коридор смерти», поскольку, в отличие от Дороги жизни, проходившей по Ладожскому озеру, Дорога победы пролегала по левому берегу Невы и по южному побережью Ладоги, проходя на некоторых участках в 3−4 километрах от немецких артиллерийских позиций. Она функционировала до 10 марта 1944 года.

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