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16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Мадагаскаре обнаружили самого крошечного хамелеона в мире

В длину он достигает лишь 21,6 миллиметра

Источник: ZSM 1660/2012

Международная группа ученых сделала на острове Мадагаскар новое открытие. Во время исследовательской экспедиции специалисты обнаружили ранее неизвестного миниатюрного хамелеона.

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Новый вид получил название Brookesia nana или B.nana. Самки достигают в длину 28,9 миллиметра, а вот самцы оказались еще меньше — 21,6 миллиметра (длина тела без учета хвоста — 13,5 мм). По словам зоологов, на данный момент этот хамелеон — самая маленькая рептилия на планете, пишет Scientific Reports.

Сообщается, что Brookesia nana обитает в лесах на севере Мадагаскара. Как и у других представителей этого семейства, у них нет способности кардинально менять цвет своего тела (делать это могут только более крупные ящерицы).

Отыскать крошечного хамелеона ученым помогли местные гиды, которые заметили рептилий на ветвях деревьев в темное время суток.

Ранее самыми маленькими хамелеонами считались другие мадагаскарские жители — Brookesia micra, которые достигают в длину 23−29 миллиметров.

Екатерина Гура

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