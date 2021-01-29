16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Мадагаскаре обнаружили самого крошечного хамелеона в мире
В длину он достигает лишь 21,6 миллиметра
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Международная группа ученых сделала на острове Мадагаскар новое открытие. Во время исследовательской экспедиции специалисты обнаружили ранее неизвестного миниатюрного хамелеона.
Новый вид получил название Brookesia nana или B.nana. Самки достигают в длину 28,9 миллиметра, а вот самцы оказались еще меньше — 21,6 миллиметра (длина тела без учета хвоста — 13,5 мм). По словам зоологов, на данный момент этот хамелеон — самая маленькая рептилия на планете, пишет Scientific Reports.
Сообщается, что Brookesia nana обитает в лесах на севере Мадагаскара. Как и у других представителей этого семейства, у них нет способности кардинально менять цвет своего тела (делать это могут только более крупные ящерицы).
Отыскать крошечного хамелеона ученым помогли местные гиды, которые заметили рептилий на ветвях деревьев в темное время суток.
Ранее самыми маленькими хамелеонами считались другие мадагаскарские жители — Brookesia micra, которые достигают в длину 23−29 миллиметров.
Екатерина Гура