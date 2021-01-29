18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
В американском зоопарке впервые за 20 лет родились амурские тигрята
Правда, их мама не справилась с материнскими обязанностями.
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Сотрудники зоопарка Метропаркс в американском городе Кливленд в конце января поделились хорошими новостями.
Там впервые за последние 20 лет на свет появились два детеныша редкого амурского тигра.
Мальчик и девочка родились в ночь на католическое Рождество 25 декабря, но до настоящего момента сотрудники хранили их появление на свет в тайне. Как оказалось, их мама Зоуи не была готова к родительству и почти сразу отказалась от тигрят. Специалисты говорят, что такое иногда случается с самками, которые впервые становятся мамами.
Сейчас за тигрятами ухаживают сотрудники зоопарка. Их кормят из бутылочки несколько раз в день, укутывают в одеяло и внимательно следят за их самочувствием.
В зоопарке отмечают, что тигрята абсолютно здоровы, быстро набирают вес и развиваются в соответствии с нормами.
В ближайшее время их няни опубликуют более подробные новости, а всем желающим предложат поучаствовать в конкурсе по выбору имен для малышей.
Отметим, что амурские тигры занесены в Международную Красную книгу как вымирающий вид. По разным оценкам, в дикой природе (на Дальнем Востоке России и
Екатерина Гура