Художник из России придумал конструктор LEGO с Бабой Ягой

Художник из Санкт-Петербурга Артем Бизяев создал необычный проект конструктора LEGO по мотивам русских народных сказок. Его он придумал для проекта Lego Ideas — при необходимом количестве голосов, компания рассматривает концепты и воплощает в жизнь лучшие из них.
На своей странице в Twitter Бизяев показал свой уникальный сказочный конструктор, который сразу же стал хитом в соцсетях.
Его проект называется «Баба Яга» (Baba Yaga) и состоит из фигурки самой Бабы Яги, Василисы Прекрасной, кота Баюна, избушки на курьих ножках, комплекта посуды, ядовитых грибов, ворона на крыше и милой жабы по имени Вова, который, как написал автор, не является принцессой.
Для того, чтобы конструктор попал на рассмотрение специалистам LEGO, он должен набрать на сайте проекта больше 10 тысяч голосов, причем на голосование отводится целых два года.
После того, как пост художника стал вирусным, он набрал нужное количество голосов всего за 16 часов, о чем тоже рассказал в Twitter.
Кроме того, Артем уточнил, что создатели популярного конструктора не были готовы к такому активному голосованию и теперь проверяют, не были ли голоса происками российских хакеров.