В Турции нашли рисунок, оставленный ребенком 1500 лет назад

Во время раскопок древнего ликийского города Сарды на территории современной Турции археологи обнаружили забавные отпечатки, оставленные на глиняном полу дома возрастом 1,5 тыс. лет.
Одна из находок — следы, принадлежащие щенку. Очевидно, животное потопталась по еще не обожженной в печи глиняной плите во время строительства дома, сообщает Live Science. А компанию щенку, по всей видимости, составил ребенок. Рядом исследователи обнаружили схематический рисунок курицы, сделанный пальцем. На соседней плитке также остался след козьего копыта.
Дом, по всей видимости, принадлежал влиятельной семье. Археологи обнаружили мечи, пряжки с эмблемами и печати, которые могут указывать на службу в армии или правительстве. Стены дома украсили рисунками, имитирующими мрамор. Здание было разрушено в начале VII века во время землетрясения.
Сарды в Малой Азии (теперь город Салихлы) на золотоносной реке Пактол были одним из крупнейших городов древнего мира. Наиболее известны как столица Лидии — государства, существовавшего в XII — VI веках до нашей эры. Здесь чеканились первые в истории золотые и серебряные монеты.
В 17 году нашей эры Сарды были полностью разрушены землетрясением, но вскоре город восстановили благодаря огромному капиталовложению императора Тиберия. Сарды оставались одним из крупнейших городов Малой Азии до окончания византийского периода.