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16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые проследили связь между депрессией и озеленением городов

Людям, которые живут рядом с зелеными зонами, антидепрессанты нужны значительно реже.

Источник: AP 2020

Проживание в зеленых зонах в непосредственной близости к деревьям может предотвращать депрессию, доказали немецкие ученые.

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Они провели исследование с участием 9751 жителя Лейпцига. Вопреки обычной практике, ученые решили не полагаться на опрос участников об их самочувствии. Вместо этого они отслеживали, часто ли пациентам выписывали антидепрессанты, и проследили связь между количеством рецептов и местом проживания.

Как оказалось, горожане, которые проживают на расстоянии до 100 метров от парков, скверов и садов, значительно реже обращались за антидепрессантами. Особенно это проявилось в социально и экономически неблагополучных группах, говорят исследователи.

Ученые призвали учитывать влияние зеленых зон на психическое здоровье людей при городской застройке. Деревья могут быть важным фактором, снижающим социальное напряжение.

Работа исследователей опубликована в Scientific Reports.

Анна Лысенко

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