16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые проследили связь между депрессией и озеленением городов
Людям, которые живут рядом с зелеными зонами, антидепрессанты нужны значительно реже.
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Проживание в зеленых зонах в непосредственной близости к деревьям может предотвращать депрессию, доказали немецкие ученые.
Они провели исследование с участием 9751 жителя Лейпцига. Вопреки обычной практике, ученые решили не полагаться на опрос участников об их самочувствии. Вместо этого они отслеживали, часто ли пациентам выписывали антидепрессанты, и проследили связь между количеством рецептов и местом проживания.
Как оказалось, горожане, которые проживают на расстоянии до 100 метров от парков, скверов и садов, значительно реже обращались за антидепрессантами. Особенно это проявилось в социально и экономически неблагополучных группах, говорят исследователи.
Ученые призвали учитывать влияние зеленых зон на психическое здоровье людей при городской застройке. Деревья могут быть важным фактором, снижающим социальное напряжение.
Работа исследователей опубликована в Scientific Reports.
Анна Лысенко